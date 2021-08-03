Президент Украины Владимир Зеленский помнит скрип крымского песка в мясе крымских рапанов со времён своего украинского детства. Поэтому он не может согласиться с российской принадлежностью полуострова, который по его мнению, «никогда не будет русской территорией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Зеленский рассказал в интервью украинскому телеканалу, специально созданному для пропагандистского вещания на Донбасс и российский Крым.

«Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство. Для тебя эти рапаны – вкусные. Когда кушаешь рапаны ищешь, где песочек. Потому, что в детстве было так – на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю», – ударился в ностальгию украинский президент.

«Это не их земля. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русская территория», – добавил Зеленский, забыв уточнить, почему до сих пор ни один украинский чиновник или политик не умер за «украинский» Крым.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.08.21

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