Главное управление военной разведки Украины (ГУР) обвинило Российскую Федерацию в испытаниях на «жителях неподконтрольного Донбасса» вакцины «Sputnik Light», которая «не одобрена международными организациями».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ГУР утверждают, что Россия ведёт «активную агитацию» по вакцинации однокомпонентным препаратом «Sputnik Light», который не утверждён для экстренного применения ВОЗ и Европейским агентством по лекарственным средствам. Украинская разведка заявляет, что у вакцины якобы «много побочных эффектов», за которые в РФ «не собирается нести ответственности».

«Жители так называемой ЛДНР могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины «Sputnik Light», прежде чем предложить ее россиянам», – заявляют в ГУР. К слову, украинская разведка лжёт, так как в России уже прививают новой вакциной.

Ометим, что Украина завезла множество разнообразных вакцин китайского и индийского производства низкого качества, которые нигде на международном уровне не зарегистрированы. Кроме того, американские и европейские фармкомпании официально отказались брать на себя ответственность за одобренные вакцины Pfizer и AstraZeneca, которые действительно имеют опасные побочные эффекты.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.08.21

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