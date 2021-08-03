В Севастополе обновили антирекорд смертности от ковида

В Севастополе обновили коронавирусный антирекорд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в городе выявлен 171 новый случай заболевания. От ковида скончались 7 человек – это самый высокий показатель за весь период эпидемии.

Всего с марта 2020 года в Севастополе зарегистрировано 21 тысяча 297 инфицированных. Жертвами COVID-19 стали 869 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 03.08.21

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