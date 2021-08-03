В июле крымские водохранилища пополнились почти на 2 млн кубов

В течение июля крымские водохранилища пополнились почти на 2 млн кубометров.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в июле существенные осадки выпали в первой половине месяца, носили кратковременный, ливневой и исключительно локальный характер.

Наибольшими они были в верховье реки Бельбек и в низовье реки Кача (126-170 мм, или в 1,8 – 4,7 раз больше нормы); наименьшее количество осадков – 23, 9 мм (на 61 % меньше нормы) выпало в бассейне реки Биюк-Карасу, а в бассейнах остальных рек их количество было в пределах нормы.

В Крымских горах наблюдалось неравномерное распределение осадков: в районе Ай-Петри выпало 170% нормы, на Ангарском перевале – 68% нормы.

От выпавших очень сильных осадков 4 июля в бассейне реки Бельбек и на его притоках сформировались значительные паводки: на гидропосту реки Кучук-Узенбаш в селе Многоречье высота волны фиксировалась на уровне 82 см, на гидропосту реки .Коккозка (селом Аромат) – 334 см, на гидропосту реки Бельбек в пгт Куйбышево – 392 см, в селе Фруктовое – 371 см.

Максимальные уровни воды на гидропостах в селе Аромат и пгт Куйбышево превысили многолетние исторические значения.

Выпавшие в первой декаде месяца осадки способствовали поддержанию водности в бассейнах рек Альма, Бельбек, Черная, Биюк-Карасу, Салгир. Тем временем, большинство селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии оставались пересохшими.

Приток воды в водохранилища естественного стока составил: Белогорское – 3,338 млн кубометров, Симферопольское – 0,748 млн кубов, Счастливое – 5,767 млн, Чернореченское – 8,918 млн кубометров. Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2021 года составил 132,4 млн кубов, что на 1,89 млн больше, чем месяц назад.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.08.21

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