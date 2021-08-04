В Крыму зафиксирован новый антирекорд смертности от ковида

В Крыму за сутки зарегистрирован 361 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 15 человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 61 тысяча 306 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 808 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.08.21

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