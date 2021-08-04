Ветеран Донбасса захватил кабмин Украины

В Киеве началась спецоперация по освобождению здания правительства Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром в кабмин зашел мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено.

«Он агрессивно угрожал взорвать гранату и сказал, что живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет», – сообщает «Украина24».

Здание кабмина оцеплено, из окрестных домов все эвакуированы.

Известно, что мужчина служил в зоне боевых действий в Донбассе. По некоторым данным, его уже задержали: террорист сдался сам и извинился перед полицией. На вопрос, зачем он пытался захватить кабмин, ответил: «Так было надо».

Киев, Платон Ефимчук

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