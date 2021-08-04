В Крыму глава поселения самовольно отменила антиковидные ограничения

В Крыму глава сельского поселения самовольно отменила антиковидные ограничения для предпринимателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной скандал разгорелся в селе Песчаное Бахчисарайского района.

Глава поселения личным распоряжением разрешила работу заведениям общепита после 23 часов, несмотря на то, что ночной режим был запрещен главой республики.

«Вынуждена констатировать, что нарушают указ не предприниматели в первую очередь, а глава Песчановского сельского поселения, которая совершает абсолютно неадекватные действия и превышает свои полномочия», – заявила глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова.

Правда, после того, как самовольной даме разъяснили нюансы законодательства, она отозвала разрешение.

Однако глава РК Сергей Аксенов предложил ей уйти в отставку.

«Ситуация уже за грань вышла. Значит, заявление в прокуратуру, всю деятельность полностью проверить, – потребовал Аксенов. – направить туда службу финнадзора, если там свое государство с флагом внутри поселка».

Отметим, что Песчаное звучит на каждом заседании республиканского штаба по профилактике коронавирусной инфекции. Республиканские и районные чиновники неоднократно отмечали, что поселением управляет не глава администрации, а предприниматели.

Симферополь, Лиана Макоба

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