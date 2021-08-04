В Киеве жалуются на Запад: Принуждает Украину к признанию российского Крыма и автономии Донбасса

На Западе решили перевернуть страницу конфликтных отношений с Россией последних почти десяти лет. США и Европа хотят зафиксировать сложившийся статус-кво по Украине и перезапустить отношения с РФ на новой основе – с российским Крымом и особым статусом Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший замсекретаря Совета безопасности Украины Степан Гавриш.

По его словам, в этих условиях Киеву необходимо настаивать на возвращении к Будапештскому меморандуму, который якобы гарантировал Украине безопасность в обмен на безъядерный статус.

«Мы не можем вернуть тему Будапештского меморандума? Можем! Мы не должны спрашивать разрешения на это у Вашингтона и Берлина, мы можем сами это делать, и нам нужно это делать. Это единственная возможность выйти из минских, унизительных, соглашений, которые ведут к новому следующему договору относительно Украины, о котором уже идет речь сегодня...

Что происходит? Нам будут гарантировать развитие украинского государства в новых условиях – без Крыма и с квазигосударственностью на Донбассе. И только после того, когда мы выполним через «формулу Штайнмайера» эти условия, мы можем говорить о новом перезапуске международных отношений.

Судя по всему, к этому движется. Никакие украинские инициативы, никакие украинские требования любого давления на Россию – ничего не добились!», – приводит слова Гавриша «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.08.21

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