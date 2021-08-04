В Сакском районе появился новый глава

Главой Сакского района стал Владимир Сабивчак. За него сегодня проголосовали 38 из 48 присутствовавших на сессии районного Совета депутатов.

Как уже сообщал «Новый День», 1 июля глава Сакского района (теперь уже бывший) Михаил Слободяник написал заявление об увольнении.

Желание уйти в отставку у чиновника возникло после беседы с главой РК. К нему возникли вопросы у правоохранительных органов. В первую очередь, о генеральных планах прибрежных территорий и бесконтрольной продаже земли в районе.

Владимир Сабивчак до сегодняшнего дня занимал должность заместителя главы администрации Сакского района и временно исполнял обязанности руководителя администрации района после отставки Слободяника.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 04.08.21

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