В Крыму ухудшается ситуация со смертностью от ковида

Феодосия, Судак и Керчь стали антилидерами Крымв по распространенности коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация с ковидом в РК остается напряженной. На сегодняшний заболеваемость составляет 138,2 на 100 тысяч населения. В Феодосии, Судаке и Керчи этот показатель гораздо выше.

Ухудшается ситуация и со смертностью: за неделю зафиксировано 73 летальных исхода – это самый высокий показатель за весь период эпидемии. Каждый пятый умерший не достиг 60-летнего возраста.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.08.21

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