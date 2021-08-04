В Крыму предъявили обвинение одному из известных братьев-хореографов, подозреваемых в половых контактах с несовершеннолетними

В Евпатории одному из братьев-хореографов, которых подозревали в половых контактах с несовершеннолетними, предъявили обвинение.

Как уже сообщал «Новый День», в начале текущего года одна из бывших воспитанниц одной из самых известных в стране школ брейкданса заявила, что организаторы школы братья Станишевские поставили совращение девочек чуть ли не на поток.

Сначала фигурантом уголовного дела стал один из братьев, чуть позже к нему присоединился второй.

3 августа Олегу Станишевскому предъявлено обвинение по части 4 статьи 134 УК РФ (половое сношение с несколькими малолетними. Потерпевшими признаны две девушки, по словам которых, хореограф вступал с ними в интимные отношения, когда им не исполнилось 16 лет. Одна из них после этого пыталась покончить с собой. Преподавателю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Второй брат – Игорь Станишевский – пока находится в статусе подозреваемого. Он является фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия) и по части 1 статьи 134 (половое сношение с лицом, не достигшим 16-ти лет). Потерпевшими признаны две девушки, одна из которых фигурирует и в деле другого брата.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 04.08.21

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