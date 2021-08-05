ВМФ Украины получит два списанных британских тральщика конца ХХ века

Пресс-служба Королевского флота Великобритании объявила о торжественном списании двух противоминных кораблей, которые скоро пополнят военно-морские силы Украины.

Тральщики «Рамси» («Ramsey») и «Блит» («Blyth») прослужили по 20 с лишним лет, в том числе в Персидском заливе, где занимались поиском мин, угрожавших нефтяным танкерам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», церемония списания прошла в шотландском порту Росайт под музыку оркестра Королевской морской пехоты Плимута.

Сообщается, что в Британии уже приготовили на замену «Блиту» и «Рамси» специальные беспилотные суда, оснащённые современными системами охоты на мины.

Между тем, послужившие Королевскому флоту тральщики-ветераны готовятся к отправке в Чёрное море для передачи Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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