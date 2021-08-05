И снова антирекорд: суточная смертность от ковида продолжает расти

В Крыму за сутки зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 273 выявлены при обращении за медицинской помощью, 99 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа. От инфекции умерли 16 человек. Это самый высокий показатель за весь период пандемии.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 61 тысячи 681 зараженный, жертвами ковида стали 1 тысяча 824 крымчанина.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 05.08.21
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