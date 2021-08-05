В Крыму туристка ночью сорвалась со скалы

В Алуште туристка упала в 15-метровую расщелину.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС РК, вызов в «Крым-Спас» поступил минувшей ночью в 1 час 50 минут: в районе Сырной скалы (поселок Малореченское) девушка не заметила расщелину и сорвалась в нее со скалы.

Спасатели достали пострадавшую с помощью альпинистского снаряжения. С травмами различной степени тяжести ее госпитализировали.

Что понадобилось девушке ночью в горах, не уточняется.

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 05.08.21

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