Севастополь бьет собственные антирекорды по заболеваемости ковидом

В Севастополе продолжает ухудшаться обстановка по заболеванию коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в городе зарегистрирован 181 новый случай COVID-19. Это самый высокий показатель за весь период пандемии. Умерли 7 человек в возрасте от 65 лет до 91 года.

Всего, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 21 тысяча 653 человека, жертвами ковида стали 882.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 05.08.21

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