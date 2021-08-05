На Украине продлят общенациональный карантин, но тотальный локдаун вводить не будут. Об этом сегодня заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала пандемии на Украине зафиксировано 2,3 млн случаев инфекции, умерли 53 тыс человек.



Сейчас, по словам Кузина, ситуация в стране стабильная, потому «закрываться» по прошлогоднему сценарию не имеет смысла. Вместе с тем, отказываться от карантина сейчас преждевременно.

Чиновник добавил, что «Дельта» приобретает в стране все большее распространение: если несколько недель было зафиксировано всего 17 случаев, то сейчас уже 147.

Больше всего подхвативших индийский штамм зарегистрировано в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, в Черновцах и Киеве.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.08.21

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