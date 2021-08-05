российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 августа 2021, 14:23 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

На Украине продлят общенациональный карантин

На Украине продлят общенациональный карантин, но тотальный локдаун вводить не будут. Об этом сегодня заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала пандемии на Украине зафиксировано 2,3 млн случаев инфекции, умерли 53 тыс человек.

Сейчас, по словам Кузина, ситуация в стране стабильная, потому «закрываться» по прошлогоднему сценарию не имеет смысла. Вместе с тем, отказываться от карантина сейчас преждевременно.

Чиновник добавил, что «Дельта» приобретает в стране все большее распространение: если несколько недель было зафиксировано всего 17 случаев, то сейчас уже 147.

Больше всего подхвативших индийский штамм зарегистрировано в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, в Черновцах и Киеве.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.08.21

Лукашенко назвал антинародным руководство Украины. / Россия и Германия вступают в стратегический союз – украинский эксперт. / Севастополь бьет собственные антирекорды по заболеваемости ковидом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Пандемия коронавируса, Россия, Украина,