В Ялте отмечается острый дефицит медиков – об этом заявила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе создано 9 фельдшерско-акушерских пунктов, но работает только 3, так как для других нет медперсонала. Штат участковых терапевтов укомплектован только наполовину: работает 27 из 54 необходимых.

Напомним, накануне в город прибыл сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства, в состав которого вошли более 40 специалистов. В первую очередь, приезжие медики должны нивелировать дефицит врачей узких специальностей: эндокринологов, акушеров-гинекологов, аллергологов-иммунологов, кардиологов, офтальмологов. Кроме того в составе отряда педиатр, 3 невролога и 6 терапевтов.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 05.08.21

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