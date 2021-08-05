В Крыму переделили территории между членами правительства

Глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк перераспределил регионы республики между своими заместителями. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале крымского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за собой премьер оставил Алушту, Симферополь и Первомайский район, отказавшись от Феодосии и добавив в зону своего влияния Керчь.

Вице-премьер Евгений Кабанов по-прежнему курирует Евпаторию. Бахчисарайский и Белогорский районы.

Вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико избавилась от Кировского района, сохранив контроль над Судаком и Симферопольским районом.

Вице-премьер Светлана Маслова будет курировать Кировский, Раздольненский и Сакский районы.

Вице-премьер Игорь Михайличенко, оставшись без Керчи, сохраняет контроль над Армянском, Красноперекопском и одноименным районом.

Вице-премьер Михаил Назаров стал куратором Феодосии и Джанкойского района.

Вице-премьер – министр труда и социальной защиты Елена Романовская избавилась от Раздольненского и Сакского районов, но продолжит курировать Саки, Ленинский и Черноморский районы.

У вице-премьера – министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина забрали Джанкойский район, оставив сам Джанкой, Красногвардейский, Нижнегорский и Советский районы.

Меньше всего территорий в ведомстве вице-премьера Анны Анюхиной – всего один регион, зато настоящий Эльдорадо: Анюхина по-прежнему будет курировать Ялту.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 05.08.21

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