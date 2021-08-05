На Украине наложили арест на 13 российских самолетов

На Украине наложили арест еще на 13 российских самолетов за полеты в Крым.

В так называемой прокуратуре Автономной республики Крым и Севастополя заявили, что установлено неоднократное нарушение должностными лицами одной из российских авиакомпаний, которая осуществляет регулярные рейсы на полуостров, «порядка въезда и выезда с целью причинения вреда интересам Украины».

В ведомстве посчитали, что «с 2019 года и по настоящее время, в нарушение норм международного и украинского законодательства, авиаперевозчиком незаконно используются 13 пассажирских самолетов марки «Airbus», для переправки лиц через государственную границу Украины, а на его официальном веб-сайте осуществляется непосредственная продажа билетов».

Кроме того, отмечается, что в рамках уголовного производства уже наложен арест на 211 воздушных судов. Однако не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на полуостров.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.08.21

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