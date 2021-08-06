Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 62 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрировано 389 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 266 выявлены при обращении за медицинской помощью, 123 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 14 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 62 тысячи 70 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 838 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.08.21

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