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Пятница, 6 августа 2021, 13:12 мск

Новости Крым

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Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 62 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрировано 389 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 266 выявлены при обращении за медицинской помощью, 123 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 14 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 62 тысячи 70 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 838 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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