Власти Крыма определились с главой Керчи

Конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Керчи состоится 24 сентября. Такое решение принял сегодня Керченский городской совет депутатов.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий градоначальник Сергей Бороздин 22 июля, после беседы с главой РК Сергеем Аксеновым, написал заявление об отставке и уехал из города. 30 июля горсовет отставку принял (Бороздин на заседание не явился) и назначил временно исполняющей обязанности главы администрации Керчи Екатерину Федоренко, до этого занимавшую пост заместителя градоначальника.

Предполагалось, что на текущей неделе Федоренко примет на работу нового первого зама. Наблюдатели считают, что именно этот человек впоследствии станет мэром Керчи, и прочат должность Святославу Брусакову.

Однако депутаты ускорили события и сегодня назначили Брусакова вместо Федоренко временно исполняющим обязанности главы администрации. Как показывает практика, именно ВРИО побеждает в конкурсе на место главы. Так что можно считать, что власти Крыма с мэром Керчи уже определились.

Новоявленный градоначальник уже анонсировал кадровые перестановки.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 06.08.21

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