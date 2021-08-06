Крымчанин убил 1,5-годовалого ребенка – чтобы не плакал

24-летний житель Бахчисарайского района отправится в колонию строго режима за убийство дочери.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, мужчина не был замечен в трепетном отношении к женщинам и детям. Он периодически избивал жену и полуторагодовалую дочь, ставил малышку в угол.

2 января текущего года пьяного крымчанина вывел из себя плач девочки, и он ее задушил. Когда в доме появились правоохранительные органы, отец заявил, что малышка могла умереть от отравления газом в связи с неисправностью печи и заставил мать ребенка это подтвердить.

Однако результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что девочку задушили. Это вынудило отца во всем признаться.

Сегодня Верховный суд Республики Крым на основании собранных следствием доказательств вынес обвинительный приговор подсудимому, приговорив его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.08.21

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