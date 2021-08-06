В Крыму накрыли сеть подпольных казино

В Симферополе завершилась спецоперация СК и ФСБ, в ходе которой пресечена деятельность организованной группы, содержавшей сеть подпольных игровых залов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, трое мужчин (один из которых – житель Москвы) и две женщины в феврале текущего года организовали сеть подпольных игровых залов на улицах Проездная, Киевская, Кирова, Ленина, Залесская, по проспекту Победы. Азартные игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также игрового оборудования.

«В ходе обысков изъята выручка от проведения азартных игр, компьютерное оборудование, иные предметы и данные, свидетельствующие о противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведению азартных игр, совершенные организованной группой (ч.3 ст.171.2 УК РФ)», – уточнили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.08.21

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