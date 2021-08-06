Выявляемость коронавируса в Севастополе приблизилась к 200 случаям в сутки: накануне было выявлено 198 новых зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от ковида умерли 7 человек в возрасте от 65 до 82 лет.
Всего сначала эпидемии в городе зафиксировано 21 тысяча 851 заболевший, жертвами инфекции стали 889 человек.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 06.08.21
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