Выявляемость коронавируса в Севастополе приблизилась к 200 случаям в сутки

Выявляемость коронавируса в Севастополе приблизилась к 200 случаям в сутки: накануне было выявлено 198 новых зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от ковида умерли 7 человек в возрасте от 65 до 82 лет.

Всего сначала эпидемии в городе зафиксировано 21 тысяча 851 заболевший, жертвами инфекции стали 889 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 06.08.21

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