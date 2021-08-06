Крыму предстоят грозовые выходные

В Крыму ожидаются грозовые выходные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 7 и 8 августа объявлено штормовое предупреждение.

Полуостров окажется во власти активного холодного фронта, который принесет сильные ливни и грозы. Возможен крупный град, ветер будет дуть со скоростью 20-25 метров в секунду. МЧС рекомендует крымчанам и туристам отложить выход в море и горы, а также воздержаться от прогулок по набережным.

При этом на полуострове сохранится жара – в субботу, 7 августа, ожидается до +37, в воскресенье, 8 августа, – до +35.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.08.21

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