В Крыму подросток устроил пьяные гонки с полицией

В Крыму полиции пришлось гоняться за пьяным подростком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», погоню в лучших традициях боевиков устроили сегодня ночью в Щёлкино.

Сотрудники ДПС обратили внимание на Шевроле Лачетти: автомобиль двигался по дороге зигзагами и рывками. На требование остановиться водитель лишь увеличил скорость. Представители ГИБДД бросились следом.

Уходя от погони, Шевроле едва не сбил мопед, а на крутом повороте развернулся поперек дороги и улетел в кювет.

Подоспевшие сотрудники ГИБДД вытащили из-за руля 17-летнего подростка. Парень признался, что «немного выпил», но от освидетельствования отказался.

Машина принадлежит его деду, который не подозревал, что внучек взял автомобиль покататься. Прав у подростка, разумеется, нет.

Незадачливому гонщику грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и встреча с комиссией по делам несовершеннолетних. Объясняться с правоохранительными органами придется и его родителям.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.08.21

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