«Хотя бы асфальт помойте!» В Ялте отменили День города

День города в Ялте решено провести в онлайн-режиме. Об этом сегодня заявила глава города Янина Павленко.

«Учитывая непростую эпидобстановку, большинство мероприятий ко Дню города пройдет в онлайн-формате, – сообщила градоначальница. – Отменяем традиционную сцену на набережной и все массовые мероприятия – бережем себя. Но на набережной поставим фотозоны, которые расскажут о разных исторических этапах. Конечно же, в планах праздничный фейерверк в акватории порта – очень яркий и красочный».

Отметим, что фейерверк всегда собирает массу народа, вряд ли текущий год станет исключением. Между тем, в стационарах Ялты с диагнозом COVID-19 на сегодняшний день находятся 1,5 тысячи человек – это почти половина всех госпитализированных с коронавирусом в Крыму. Только позавчера Павленко сообщала о нехватке врачей, а глава РК Сергей Аксенов грозил предъявить иски в связи с подрывом республиканской системы здравоохранения всем, кто устраивает массовые сборища.

Впрочем, в некоторых частях Ялты от праздника решили отказаться во всех его проявлениях: «Алупку полностью лишили Дня города – даже не украсили. Да, даже не убрали толком… В центре Алупки срочно нужно хотя бы асфальт помыть!» – пишут горожане Павленко.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 06.08.21

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