Крым и Севастополь наперебой устанавливают ковидные антирекорды: за минувшие сутки РК превзошел все предыдущие показатели по смертности, Севастополь – по выявляемости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму в течение 6 августа зарегистрировано 384 новых случая инфекции, умерли 17 человек – такого числа летальных исходов коронавируса в сутки в республики еще не фиксировалось.

В Севастополе третий день подряд сообщают о 7 скончавшихся, выявляемость вновь заболевших превысила 200 человек в стуки: 6 августа зарегистрировано 209 вновь заболевших.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.08.21

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