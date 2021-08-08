На родине Зеленского ветеран АТО подорвал себя двумя гранатами у проходной завода

В украинском Кривом Роге бывший участник военной операции в Донбассе подорвал себя возле проходной Южного горно-обогатительного комбината.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают местные СМИ.

61-летний ветеран АТО уселся возле проходной и под угрозой взрыва потребовал пропустить его на комбинат. Одну гранату он накрыл ногой, а другую держал в руке.

«Он в прямом смысле сидел на одной гранате, а другую держал в руке», – пишет местное издание.

Переговоры прибывших полицейских с мужчиной не увенчались успехом. Он отпустил обе чеки, и гранаты разорвались.

В результате ветерану оторвало одну ногу. Сейчас он в находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Напомним, что двумя днями ранее другой участник военных действий в Донбассе Владимир Прохнич ворвался в Верховную раду Украины и грозился взорвать всех гранатой. Сейчас он арестован до 27 сентября.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.08.21

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