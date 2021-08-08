Украина показала худший результат на олимпиадах за всё время «независимости»

Сборная Украины заняла 44 место в медальном зачёте среди стран участниц олимпиады в Токио.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Всего сборная «Незалежной» завоевала 19 медалей, повторив результат 2012 года в Лондоне. Однако если в Великобритании украинские спортсмены завоевали пять золотых медалей, то в Токио лишь одну.

Ни разу Украина с 1991 года не опускалась на олимпиадах ниже 31 места, которое она заняла в 2016 году в Рио-де-Жанейро. На предыдущих олимпийских играх украинская сборная обычно держалась в первой десятке или двадцатке.

Лучший результат «Незалежная» продемострировала на своей первой олимпиаде в Атланте в 1996 году, где сумела добыть 9 медалей высшей пробы, заняв в итоге 9 место в общем зачёте.

Симферополь, Валентин Карамазов

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