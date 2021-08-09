Крым накрыл очередной циклон: сейчас грозовой фронт висит над южной частью полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тучи постепенно будут сдвигаться на юго-восток, однако, согласно прогнозу ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сильные ливни, грозы, крупный град возможны на протяжении всего сегодняшнего дня на всей территории полуострова. Ожидается шквалистый ветер.

При этом в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.08.21

Зеленский ведёт дело к этнической резне на Украине – киевский политолог. / Украина показала худший результат на олимпиадах за всё время «независимости». / На родине Зеленского ветеран АТО подорвал себя двумя гранатами у проходной завода. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»