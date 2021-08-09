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Понедельник, 9 августа 2021, 09:58 мск

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Украина исчерпала запас возобновляемых природных ресурсов

Украина исчерпала запас ресурсов, которые природа может возобновить за год. Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», биоемкость и экологический след на территории различных государств ежегодно рассчитывает организации Global Footprint Network.

Биоемкость представляет собой биологически продуктивные территории и акватории, способные предоставлять человеку экосистемные услуги: обеспечение биоресурсами (такими как продовольствие или древесина), размещение объектов инфраструктуры и поглощение отходов, в частности, углекислого газа, образующегося при сжигании ископаемого топлива.

Экологический след – это площадь биологически продуктивной территории и акватории, способная обеспечить население всеми ресурсами для осуществления их жизнедеятельности и поглотить все произведенные ими отходы. В связи с ограниченностью данных, основным видом отходов, учитываемых Системой национальных экологических счетов, является двуокись углерода, образующаяся при сжигании ископаемого топлива. Результаты измерения экологического следа и биоемкости выражаются в универсальных стандартизованных единицах – глобальных гектарах (гга).

Глобальный гектар – это гектар биологически продуктивной территории и акватории со среднемировым показателем биопродуктивности за определенный год.

В текущем году биологическая емкость для Украины составляет 2,2 гга, а экологический след на сегодняшний день – 3 гга.

«С августа Украина живет в долг у природы», – заявил Малеванный. Впрочем, данный результат в каком-то смсыле можно оценивать, как успех – в 2020 году природные ресурсы страны были исчерпаны к 24 июля.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.08.21

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