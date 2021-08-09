Выявляемость коронавируса в Крыму вновь приближается к 400 случаям в сутки

В Крыму за сутки зарегистрирован 391 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 329 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 больной приехал из-за границы. От инфекции умерли 12 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 63 тысячи 233 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 882 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.08.21

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