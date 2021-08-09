В Севастополе квартиры подорожали в 1,5 раза

Севастополь вошел в тройку российских городов с наиболее быстрыми темпами удорожания однокомнатных квартир.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером стал Сочи, где «однушки» за 5 лет подорожали более чем в раза – на 122%: с 2,5 млн в 2016 году до 5,6 млн по тоигам первого полугодия 2021.

На втором месте неожиданно оказался Иркутск – рост на 44,95%, до 2,8 миллиона рублей.

Севастополь занял третью позицию: сегодня, по оценке экспертов консалтинговой группы SRG, средняя цена на однокомнатную квартиру составляет в городе 4,3 млн, что на 44,21% выше, чем год назад.

Российские столицы заняли в рейтинге 9 и 18 места: в Санкт-Петербурге однушки подорожали на 40,21% (в среднем, до 5,5 млн рублей), в Москве – на 31,41% (до 9,2 млн рублей).

В целом по стране средний чек предложения однокомнатной квартиры за пять лет увеличился на 29,27%, пишет РИА «Новости», и составил 2 585 321 рубль.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 09.08.21

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