В Крыму опять активизировались фото-браконьеры: на набережных приморских городов отдыхающим прохода не дают лошади, медведи, коты и прочие герои популярных мультфильмов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобы на навязчивых «фотомоделей» поступают из Ялты, Судака и других популярных курортов: сначала персонажи настойчиво предлагают сфотографироваться, особенно с детьми, а потом вынуждают заплатить за это солидную сумму. Никаких чеков об оплате они, разумеется, не выдают.

Оживились и фотографы с настоящими животными. На минувшей неделе они были замечены на обзорной площадке горы Крокодил у села Танковое (Бахчисарайский район), на смотровой площадке «Звездопад Воспоминаний» над Коктебелем, у водопада Джур-Джур.

«Видна слаженная работа ОПГ, номера на машинах местные, – пишет telegram-канал «Таврический телеграмм». – Видим единственное решение – силовое полицейское вмешательство. Конфискация краснокнижных орлов и передача их в зоопарк на передержку, с возможностью выпуска в дикую природу.

Должно быть волевое решение о прекращении этого позора на полуострове и широкое информирование общественности об успехах».

Отметим, что волевых решений главы Крыма по этом поводу было уже несколько: каждое лето Сергей Аксенов называет и навязчивых мультяшек и фото-живодеров безобразием и позором Крыма, поручая местным властям и полиции с ними разобраться.

Однако ничего не меняется.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.08.21

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