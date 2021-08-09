В Крыму из ковидного госпиталя сбежал неадекватный пациент

В Армянске из ковидного госпиталя сбежал пациент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники полиции разыскивают 43-летнего мужчину, который страдает потерей памяти, дезориентацией в пространстве, злоупотребляет спиртными напитками. Плюс ко всему, у него периодически случаются приступы эпилепсии.

Сообщается, что из ковидного госпиталя он сбежал еще ночью 1 июля, но до сих пор об его о местонахождении ничего неизвестно.

Армянск, Олег Яковенко

Армянск. Другие новости 09.08.21

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