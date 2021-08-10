Хилые «Атланты» из Крыма обещают миллиард родине мамы Аксёнова

Убыточная фирма, зарегистрированная в крымском поселке Зуя, планирует вложить 1 млрд рублей в производство в Башкирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выпускать планируют современные строительных плиты для малоэтажного строительства. Инвестором башкирского проекта выступает ООО «Атлант», зарегистрированное в Белогорском районе Крыма. Правительство Башкирии планы уже одобрило и даже сообщило, что т о – всего лишь часть масштабного проекта: крымчане намерены еще организовать производство клинкерного кирпича и оборудования по выпуску стройматериалов.

Напомним, Республика Башкортостан была назначена куратором Белогорского района Крыма после событий Крымской весны в 2014 году – в соответствии со схемой Минрегиона РФ. Там усмотрели сходство между двумя территориями: В Белогорском районе живет относительно много крымских татар-мусульман, что, решили в Москве, роднит их с башкирами. Профильными направлениями внутреннего района Крыма традиционно являются понятные башкирам животноводство и садоводство. В лучшие времена в предгорьях 150 тысяч овец находилось на круглогодичном выпасе, это единственный район в Крыму, где производят кумыс.

Тогда же было открыто представительство Республики Башкортостан в Крыму. В 2019 году его, правда, закрыли.

Однако дружба Крыма с Башкирией не угасла окончательно и даже получила новый импульс. Глава Башкирии Радий Хабиров, приехав в Крым, напомнил, что республика по предложению крымских властей реализует проект строительства санатория «Юбилейный» в Евпатории.

Глава Крыма Сергей Аксёнов посетил Уфу и, будучи там, признался: Уфа для него – не чужой город. Его родители познакомились именно в башкирской столице. Более того, мать главы Крыма Нина Семеновна – уроженка Уфы и там закончила институт.

В 2015 году ООО «ТПП Звездный» из поселка Звездный в Пермском крае и ООО «Лесные машины» из Перми создали ООО «Атлант». Нынешний гендиректор «Атланта» Александр Бурылов прибыл в Крым из Перми в 2019 году. Сегодня компания имеет 10 тыс руб уставного капитала, семерых сотрудников и должна заниматься производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Но вряд ли реально занималась этим: ни ее коммерческих предложений, ни информации о продажах найти не удалось.

Оборот 2020 года – по отчету – составил 1 млн руб, убыток – 150 тыс. На Яндекс-картах по адресу «Атланта» числится участок столь же неизвестного кирпичного завода «Империал».

При этом «Атлант» имеет виртуальную «дочку» – компанию ООО «Атлант-агро» в соседнем Ленинском районе Крыма, в штате которого 1 работник. В 2020 году эта фирма получила выручку, равную 37 тыс руб и убытки в размере 119 тыс руб.

Поэтому интересно узнать, где «Атланты», не сумевшие проявить себя в Крыму, возьмут 1 млрд руб на производство стройматериалов в Башкирии.

Симферополь, Ольга Картошина

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