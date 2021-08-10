В Крыму за сутки от ковида скончались 16 тысяч человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 394 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших354 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, больных приехали из-за границы. За сутки скончались 16 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 63 тысячи 627 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 898 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.08.21

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