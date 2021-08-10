В Симферополе обрушилось здание поликлиники

В Симферополе обрушилась часть исторического здания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром. Сначала у дома №3 по улице Пушкина обвалился небольшой кусок облицовки, но потом стена двухэтажного здания рухнула полностью.
Здание было построено в 70-х годах XIX века. Там располагались городская дума и управа, сиротский суд и Симферопольский общественный банк. Сейчас в нем находятся поликлиника и филармония. Известно, что в филармонии шел ремонт, но работы с начала июля не ведутся.
В администрации города заявляют, что пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГСУ СКРФ по Крыму и Севастополю: проверяется версия нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. По предварительны данным, в ходе ремонта повредили несущую стену здания.
Свою проверку начала и прокуратура.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 10.08.21
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