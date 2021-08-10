В Севастополе пенсионер ударил ребенка монтировкой – мешал спать

В Севастополе пенсионер напал на детей с монтировкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Хрусталева. Подростки 12 лет катались по двору на самокате: разговаривали громко, иногда кричали. Дело было около 5 часов вечера.

В это время один из жильцов дома решил поспать, но крики мальчишек никак не давали уснуть. Тогда пенсионер взял монтировку и пошел усмирять шумную молодежь. Он ударил одного из детей и рассек ему голень.

«Неизвестно, чем бы все закончилось, но, на счастье пацанов, мимо на машине проезжали трое мужчин. Они обезоружили пенсионера, и тот убежал, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Родители мальчика написали заявление, полиция пообещала разобраться».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.08.21

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