У берегов Крыма произошло землетрясение

У берегов Крыма зафиксировано землетрясение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 9 августа Европейский – Средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал подземные толчки магнитудой 3,4 балла.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в 41 км от Севастополя и 83 км от Ялты.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.08.21

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