У берегов Крыма произошло землетрясение

У берегов Крыма зафиксировано землетрясение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 9 августа Европейский – Средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал подземные толчки магнитудой 3,4 балла.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в 41 км от Севастополя и 83 км от Ялты.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 10.08.21
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