В Севастополе задержали полицейских, отбиравших жилье у беспомощных

В Севастополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с присвоением и продажей квартир пенсионеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, фигурантами дела стали четверо жителей Севастополя и двое сотрудников полиции.

Летом 2019 года они организовали схему хищения недвижимости. Полицейские собирали информацию об одиноких людях – либо пожилых, либо страдающих психическими расстройствами. Остальные участники группы вводили жертву в заблуждение и уговаривали выписать на них доверенность на распоряжение имуществом. После этого жилплощадь продавали.

Жертвами сообщников стали двое мужчин в возрасте 57 и 84 лет, страдающие психическими заболеваниями. Мошенники завладели их квартирами по проспекту Октябрьской Революции и улице Меньшикова, а также земельным участком.

Эти сделки признаны незаконными с целью восстановления прав пострадавших. Все подозреваемые в настоящее время задержаны.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 10.08.21

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