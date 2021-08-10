В Крыму начали готовить документацию для строительства водохранилищ и опреснителей

В Крыму начали подготовку технико-экономического обоснования для строительства новых водохранилищ и опреснительных установок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из накопительных объектов объемом 8 млн кубометров планируют построить в Алуште, второй – 15 млн кубов – в Симферополе.

Первая опреснительная установка появится в Ялте: по словам главы РК Сергея Аксенова, это вопрос решенный.

«В Ялте опреснительная установка будет – дополнительных источников воды там нет, – заявил он. – Ведется обоснование и подготовка технико-экономической документации. Будем смотреть, как развивается динамика по Симферополю, что будет с качеством воды под Азовским морем, от этого будут зависеть технические решения, которые будут приняты. Пока ситуация с водой у нас стабилизировалась, думаю, что больше у нас подобных ситуаций, даже если повторится полное отсутствие осадков, не будет».

Напомним, из федерального бюджета РК выделили еще 2,3 млрд рублей, за счет которых собираются обеспечить стабильное водоснабжение. 40% этой суммы пойдет на реконструкцию тоннельного водовода на Южном берегу Крыма, остальное – на капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе.

«По Ялте решение принято. Там идет обоснование и подготовка технико-экономической документации», – сказал Аксенов.

Он отметил, что также планируется строительство накопительного водохранилища на 8 млн кубометров для Алушты, для Симферополя – на 15 млн кубометров. Продолжается исследование воды под Азовским морем.

По его словам, ситуация с водоснабжением в Крыму стабилизировалась. «Думаю, что больше у нас проблем не будет, даже если погода будет вытворять такое же, и осадков не будет», – уверен Аксенов.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.08.21

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