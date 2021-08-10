Над Крымом прольются звездные ливни

Жителей Крыма и туристов ждет захватывающее небесное шоу – в ближайшие три ночи на полуострове можно будет наблюдать звездные дожди.
Напомним, с середины июля до конца августа Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта – Таттла. Этот метеорный поток называют Персеи́ды. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика к середине августа и постепенно падает.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый «ливень» над Крымом начнется уже пару часов: по словам астрономов, видеть «падающие звезды» можно будет из любой точки полуострова, но лучшее всего наблюдать за происходящим подальше от населенных пунктов, чтобы свет поселений не затмевал ночное небо. А самое подходящее время для наблюдения – перед рассветом.
В ближайшие две ночи интенсивность потока будет достигать 100 метеоров в час.
А пик звездопада ожидается в ночь на 13 августа, когда интенсивность увеличится до 150 метеоров в час.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 10.08.21
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