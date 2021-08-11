В Симферополе снова откроют фудкорты и аттракционы

В Симферополе снова откроют зоны общепита в торговых центрах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение открыть фудкорты с 11 августа приняло накануне правительство Крыма. Разрешено открыть и аттракционы, работающие на свежем воздухе.

По словам главы республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, в крымской столице последние 4 недели фиксируются отрицательные темпы распространения инфекции, а заболеваемость ковидом ниже среднереспубликанского уровня. Это и позволило открыть фудкорты и аттракционы. Остальные ограничения в Симферополе сохраняются.

В целом по Крыму, решено ослабить ограничения для аквапарков: теперь они смогут работать 6 дней в неделю, кроме среды, когда должна проводиться тотальная дезинфекция. Другие запреты, включая работу фудкротов во всех территориях, кроме Симферополя, остаются в силе.

Симферополь, Лиана Макоба

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