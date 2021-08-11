Суточная заболеваемость коронавирусом в Крыму на треть превышает среднероссийские показатели

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Крыму несколько стабилизировалась, но остается неустойчивой. Об этом сегодня заявила глава республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю число вновь выявленных инфицированных составило 2 тысячи 682 человека. Среднесуточный уровень заболеваемости на 35% – 44% превышает общероссийские показатели.

Наиболее сложная ситуация отмечается в Ялте, Советском и Красноперекопском районах, где показатель превышают среднекрымские более чем в 2 раза.

Сегодня в больницах находятся 3 тысячи 74 человека с диагнозами «ковид» и «внебольничная пневмония». В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 357 из них.

За последние сутки выявлено 388 зараженных, от инфекции умерли 8 человек.

Всего с начала эпидемии в Крыму зафиксировано 64 тысячи 15 инфицированных, что составляет 3,4% от официально зарегистрированного населения. Жертвами коронавируса стали 1 тысяча 906 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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