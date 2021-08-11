Крым входит в десятку российских регионов с самой высокой смертностью от ковида

Крым занимает 6 место в России по смертности от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедшую неделю в республике зафиксировано 105 летальных исходов – это не просто самый высокий показатель за весь период эпидемии, а почти в 1,5 раза выше, чем за предыдущую семидневку. Особо медиков тревожит то, что более половины умерших не страдали какими-либо сопутствующими патологиями.

Добавим, что за последние сутки в Крыму от коронавируса скончались 8 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.08.21

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