В Крыму анонсировали кадровую чистку минздрава

Минздрав Крыма ждет серьезная кадровая чистка – об этом сегодня заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной для анонсирования отставок стала проблема лекарственного обеспечения – крымчане продолжают заваливать органы власти жалобами на невозможность получить жизненно важные препараты.

Так, 179 человек долгое время не могут получить медикаменты по федеральной льготе, 530 – по региональной. Поступают сообщения и об отсутствии необходимых лекарств в стационарах, при этом препараты есть в соседних коммерческих аптеках – как правило, по космическим ценам.

По словам главы Крыма, никаких проблем с лекарственным обеспечением быть не должно:

«Деньги есть в полном объеме, просто каша в головах у тех, кто этим занимается», – заявил Аксенов, пообещав в течение недели с помощью прокуратуры «проредить» штат сотрудников минздрава и лично выправить ситуацию.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.08.21

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