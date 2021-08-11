В Крыму растет число завозных случаев ковида

В Крыму растет число завозных случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю зарегистрировано 10 зараженных, приехавших из-за границы. По словам главы республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, 9 из них приехали с территории Украины.

Среди неорганизованных отдыхающих за неделю выявлено 88 заболевших – это самый высокий показатель с начала туристического сезона.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.08.21

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