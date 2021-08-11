Крыму необходимо в несколько раз увеличить темпы антиковидной вакцинации

Крым в очередной раз срывает планы вакцинации против коронавируса.

Как уже сообщал «Новый День», глава республики Сергей Аксенов в начале текущего года поручил сформировать коллективный иммунитет к началу туристического сезона, но к 1 мая уровень вакцинации не достиг и 5% от общего населения Крыма.

На сегодняшний день вторую прививку получили 381 тысяча 740, или 20%. «Активность иммунизации снижается, – заявила сегодня глава республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. – Это не позволяет говорить, что к сентябрю мы сможем достичь коллективного иммунитета».

Напомним, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинацию завершили не менее 60% населения. Однако на сегодняшний день республика находится на 62 месте среди российских регионов по темпам иммунизации.

«Ежедневно прививаются 8 – 10 тысяч человек, из них первым компонентом 3 – 4 тысячи, – сообщил министр здравоохранения РК Александр Отсапенко. – Этот показатель нам необходимо увеличить в 2-3 раза. Только первичных прививок нам надо делать в день 11-12 тысяч».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.08.21

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